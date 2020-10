Atalanta-Ajax, Gasperini: “Affrontiamo una squadra modello, peccato farlo senza pubblico” (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Dal punto di vista tattico siamo due squadre diverse, loro sono un laboratorio anche sotto questo punto di vista. In Champions sperimentano di meno, ma per me rimane un punto di riferimento. Propone sempre alcune idee molto efficaci, l’Ajax per me è sempre stato un modello. Ma siamo organizzati in modo diverso”. Lo ha detto Gian Piero Gasperini nella conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Ajax, match valido per la seconda giornata dei gironi di Champions League. Una partita da brividi che si giocherà però in un Gewiss Stadium completamente privo di pubblico: “Da parte mia non avrei mai pensato di giocare la seconda Champions senza pubblico, ma è una pandemia mondiale che sta togliendo qualcosa a tutti noi. È una ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Dal punto di vista tattico siamo due squadre diverse, loro sono un laboratorio anche sotto questo punto di vista. In Champions sperimentano di meno, ma per me rimane un punto di riferimento. Propone sempre alcune idee molto efficaci, l’per me è sempre stato un. Ma siamo organizzati in modo diverso”. Lo ha detto Gian Pieronella conferenza stampa alla vigilia di, match valido per la seconda giornata dei gironi di Champions League. Una partita da brividi che si giocherà però in un Gewiss Stadium completamente privo di pubblico: “Da parte mia non avrei mai pensato di giocare la seconda Championspubblico, ma è una pandemia mondiale che sta togliendo qualcosa a tutti noi. È una ...

