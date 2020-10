Apex Legends su Steam, c’è la data: tutte le novità del battle royale (Di lunedì 26 ottobre 2020) Dal prossimo 4 novembre, il noto battle royale Apex Legends arriverà anche su Steam. tutte le novità preparate dalla software house Da ormai qualche anno, sono i battle royale i videogiochi che vanno per la maggiore. PUBG ha aperto le danze, ma è stato Fortnite il vero titolo rivoluzionario. Dalla sua esplosione, milioni di giocatori … L'articolo Apex Legends su Steam, c’è la data: tutte le novità del battle royale proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Dal prossimo 4 novembre, il notoarriverà anche sule novità preparate dalla software house Da ormai qualche anno, sono ii videogiochi che vanno per la maggiore. PUBG ha aperto le danze, ma è stato Fortnite il vero titolo rivoluzionario. Dalla sua esplosione, milioni di giocatori … L'articolosu, c’è lale novità delproviene da Inews.it.

GaetanoBresci9 : RT @SkyTG24: Apex Legends si prepara al debutto su Steam: arriverà il 4 novembre - SkyTG24 : Apex Legends si prepara al debutto su Steam: arriverà il 4 novembre - DenjinDen : Il titolo Respawn arriva su #Steam in concomitanza con la settima stagione, #ApexLegends è invece rimandato al 2021… - Nintendari_it : Rimandato al 2021 il rilascio di Apex Legends per Nintendo Switch - Multiplayerit : Apex Legends, in cielo è comparso un misterioso UFO: riguarda la Stagione 7? -