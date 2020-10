Video l’Eredità 25 ottobre 2020: Mirko di Asti (Di domenica 25 ottobre 2020) L’Eredità di domenica 25 ottobre 2020. Ecco il Video della Ghigliottina della puntata de L’Eredità di stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, diventando campione del programma, è Mirko di Asti. Mirko è piemontese e lavora nel settore metalmeccanico. È anche un batterista oltre che laureato in ingegneria meccanica. Per hobby ha fatto anche il tamburino al Palio di Asti. Al suo terzo tentativo non è riuscito a indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che, dopo qualche dimezzamento, valeva 52.500 euro. Peccato, riproverà domani. Trovate il Video della ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 25 ottobre 2020) L’Eredità di domenica 25. Ecco ildella Ghigliottina della puntata de L’Eredità di stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, diventando campione del programma, èdiè piemontese e lavora nel settore metalmeccanico. È anche un batterista oltre che laureato in ingegneria meccanica. Per hobby ha fatto anche il tamburino al Palio di. Al suo terzo tentativo non è riuscito a indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che, dopo qualche dimezzamento, valeva 52.500 euro. Peccato, riproverà domani. Trovate ildella ...

frankietheone1 : RT @repubblica: Cristina Comencini presenta 'L'altra donna' con Agnese Pini - repubblica : Cristina Comencini presenta 'L'altra donna' con Agnese Pini - ZenZenit369 : RT @RepubblicaTv: Festival L'Eredità delle Donne. Cristina Comencini presenta 'L'altra donna' con Agnese Pini: Non è detto che quando gli a… - smilypapiking : RT @e_guarducci: La #Bielorussia è in teoria un paese bilingue. Tuttavia il russo, di cui #Lukashenko ha ulteriormente incentivato l’utili… - JiaJiawu12 : RT @RepubblicaTv: Festival L'Eredità delle Donne. Cristina Comencini presenta 'L'altra donna' con Agnese Pini: Non è detto che quando gli a… -

Ultime Notizie dalla rete : Video l’Eredità Appello alla presentazione delle candidature per il Premio Zayed 2021 per la fratellanza umana Fortune Italia