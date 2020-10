Silvia Toffanin, lacrime a Verissimo: “Non gli ho potuto fare nemmeno il funerale” (Di domenica 25 ottobre 2020) Durante l’ultima puntata di Verissimo, andata in onda su Canale 5 lo scorso sabato 25 ottobre, ci sono state lacrime anche per la conduttrice Silvia Toffanin. Tra gli ospiti in studio nel corso della trasmissione anche l’ex gieffina Matilde Brandi, appena uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 5. La showgirl è stata l’ultima eliminata del reality e ha fatto la sua prima comparsa in televisione, dopo la permanenza al Gf, proprio nel salotto di Canale 5. Durante il corso della sua intervista Matilde ha raccontato diversi dettagli della sua esperienza, ma anche tratti importanti della sua vita e della sua carriera. Oltre a commentare il Grande Fratello Vip 5 e i suoi coinquilini, Matilde Brandi ha regalato momenti toccanti e di vera commozione. Impossibile per la showgirl, ma anche per la ... Leggi su velvetgossip (Di domenica 25 ottobre 2020) Durante l’ultima puntata di, andata in onda su Canale 5 lo scorso sabato 25 ottobre, ci sono stateanche per la conduttrice. Tra gli ospiti in studio nel corso della trasmissione anche l’ex gieffina Matilde Brandi, appena uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 5. La showgirl è stata l’ultima eliminata del reality e ha fatto la sua prima comparsa in televisione, dopo la permanenza al Gf, proprio nel salotto di Canale 5. Durante il corso della sua intervista Matilde ha raccontato diversi dettagli della sua esperienza, ma anche tratti importanti della sua vita e della sua carriera. Oltre a commentare il Grande Fratello Vip 5 e i suoi coinquilini, Matilde Brandi ha regalato momenti toccanti e di vera commozione. Impossibile per la showgirl, ma anche per la ...

zazoomblog : “Sono di nuovo incinta è una femmina”: Silvia Toffanin emozionata per l’annuncio della gravidanza - #“Sono #nuovo… - bdu_tv : RT @MasterAb88: Silvia Toffanin non teme la platea in aumento. Boom di #Verissimo con 2,5 milioni e il 18%. #AscoltiTv - MasterAb88 : Silvia Toffanin non teme la platea in aumento. Boom di #Verissimo con 2,5 milioni e il 18%. #AscoltiTv - infoitcultura : Silvia Toffanin, le lacrime in studio: l’annuncio di una nuova gravidanza - infoitcultura : Verissimo, Maurizio Costanzo su Silvia Toffanin: “Toni amichevoli e pacati” -

Ultime Notizie dalla rete : Silvia Toffanin Silvia Toffanin: età altezza e peso, figli marito, Verissimo 2021 The Italian Times Silvia Toffanin, lacrime a Verissimo: “Non gli ho potuto fare nemmeno il funerale”

Durante l’ultima puntata di Verissimo, andata in onda su Canale 5 lo scorso sabato 25 ottobre, ci sono state lacrime anche per la conduttrice Silvia Toffanin. Tra gli ospiti in studio nel corso ...

Verissimo, Raoul Bova e Rocío: il periodo più buio e la perdita di mamma Rosa

Raoul Bova, ospite di Silvia Toffanin insieme alla compagna Rocío Muñoz Morales, si racconta al pubblico di Verissimo ricordando la tragica perdita della madre Rosa ...

Durante l’ultima puntata di Verissimo, andata in onda su Canale 5 lo scorso sabato 25 ottobre, ci sono state lacrime anche per la conduttrice Silvia Toffanin. Tra gli ospiti in studio nel corso ...Raoul Bova, ospite di Silvia Toffanin insieme alla compagna Rocío Muñoz Morales, si racconta al pubblico di Verissimo ricordando la tragica perdita della madre Rosa ...