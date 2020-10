Sesta puntata di Ballando con le Stelle (Di domenica 25 ottobre 2020) La serata puntata di Ballando con le Stelle ha messo due coppie a rischio ma nessun concorrente è stato eliminato. Lo spareggio tra la coppia composta da Vittoria Schisano e Marco De Angelis e quella composta da Rosalinda Celentano e Tinna Hoffmann è stato rimandato alla settimana prossima. Cosa è successo nella ? A decidere le sorti dello show è stato il pubblico, chiamato a votare solo attraverso i social network. Per Vittoria e Marco si tratta del secondo spareggio in pochi giorni. La volta scorsa avevano battuto la coppia formata da Lina Sastri e Simone Di Pasquale. La Schisano e il suo maestro di danza sono stati penalizzati proprio dai voti social e dal tesoretto. Con la giuria, infatti, avevano conquistato un buon secondo posto, a pari merito con Tullio Solenghi e Maria Ermachkova. La ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 25 ottobre 2020) La seratadicon leha messo due coppie a rischio ma nessun concorrente è stato eliminato. Lo spareggio tra la coppia composta da Vittoria Schisano e Marco De Angelis e quella composta da Rosalinda Celentano e Tinna Hoffmann è stato rimandato alla settimana prossima. Cosa è successo nella ? A decidere le sorti dello show è stato il pubblico, chiamato a votare solo attraverso i social network. Per Vittoria e Marco si tratta del secondo spareggio in pochi giorni. La volta scorsa avevano battuto la coppia formata da Lina Sastri e Simone Di Pasquale. La Schisano e il suo maestro di danza sono stati penalizzati proprio dai voti social e dal tesoretto. Con la giuria, infatti, avevano conquistato un buon secondo posto, a pari merito con Tullio Solenghi e Maria Ermachkova. La ...

