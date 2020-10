Serie A, Olimpia Milano corsara in casa della Fortitudo (Di domenica 25 ottobre 2020) ROMA - L'Olimpia Milano espugna l'Unipol Arena di casalecchio battendo 82-70 una combattiva Fortitudo Bologna e rimanendo imbattuta in campionato, 5-0,. La Effe gioca bene e a 3 minuti dalla ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 25 ottobre 2020) ROMA - L'espugna l'Unipol Arena dilecchio battendo 82-70 una combattivaBologna e rimanendo imbattuta in campionato, 5-0,. La Effe gioca bene e a 3 minuti dalla ...

basketissimo : L’Olimpia resta imbattuta in campionato (16-1 in stagione nelle partite ufficiali) con una prova di sostanza a rimb… - flamminiog : RT @sportface2016: #SerieA1 #basket, #OlimpiaMilano batte #FortitudoBologna 71-82: la cronaca e il tabellino - sportface2016 : #SerieA1 #basket, #OlimpiaMilano batte #FortitudoBologna 71-82: la cronaca e il tabellino - Moixus1970 : RT @AlessandroMagg4: Ai biancorossi serve uno strappo nel quarto periodo per conquistare il quinto successo consecutivo in Serie A #LBASeri… - fabiocavagnera : Ai biancorossi serve uno strappo nel quarto periodo per conquistare il quinto successo consecutivo in Serie A… -