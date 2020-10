Schianto nella notte, Luca muore sul colpo a 21 anni. Gravi due ragazzi di 19 e 24 anni (Di domenica 25 ottobre 2020) Terribile incidente nella serata di ieri sulla Strada Statale 47 Trento-Padova nei pressi di Tenna, esattamente al km 114 vicino ad una galleria. Nello Schianto sono rimaste coinvolte due automobili, una Panda ed una Punto. Purtroppo il bilancio è pesante: a causa dello scontro è rimasto ucciso colui che era alla guida della Punto, un ragazzo di 21 anni. Feriti invece i ragazzi che si trovavano sulla Panda, una 24enne di Trento ed un 19enne di Perigine. A perdere la vita è stato Luca Maurina, 21enne di Trento ma residente a Levico. Gli altri due ragazzi rimasti feriti sono stati trasportati con l’elisoccorso all’ospedale Santa Chiara di Trento. Le cause dell’incidente non sono ancora chiare e per questo si stanno svolgendo tutti i ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 25 ottobre 2020) Terribile incidenteserata di ieri sulla Strada Statale 47 Trento-Padova nei pressi di Tenna, esattamente al km 114 vicino ad una galleria. Nellosono rimaste coinvolte due automobili, una Panda ed una Punto. Purtroppo il bilancio è pesante: a causa dello scontro è rimasto ucciso colui che era alla guida della Punto, un ragazzo di 21. Feriti invece iche si trovavano sulla Panda, una 24enne di Trento ed un 19enne di Perigine. A perdere la vita è statoMaurina, 21enne di Trento ma residente a Levico. Gli altri duerimasti feriti sono stati trasportati con l’elisoccorso all’ospedale Santa Chiara di Trento. Le cause dell’incidente non sono ancora chiare e per questo si stanno svolgendo tutti i ...

