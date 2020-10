Rocco Casalino in isolamento con "lievi sintomi". Il compagno positivo al Covid (Di domenica 25 ottobre 2020) Il compagno Josè Carlos Alvarez lunedì scorso sarebbe risultato positivo al test per il Covid, per questo Rocco Casalino è in isolamento fiduciario e avrebbe "lieve sintomi". A rivelarlo è Selvaggia Lucarelli. "Al momento, i primi due tamponi effettuati martedì e mercoledì sono risultati negativi, ma dovrà sottoporsi ad altri tamponi", scrive sul sito Tpi". Il compagno del portavoce del premier sarebbe asintomatico. L'ultimo contatto tra Casalino e Giuseppe Conte risalirebbe a martedì. Leggi su iltempo (Di domenica 25 ottobre 2020) IlJosè Carlos Alvarez lunedì scorso sarebbe risultatoal test per il, per questoè infiduciario e avrebbe "lieve". A rivelarlo è Selvaggia Lucarelli. "Al momento, i primi due tamponi effettuati martedì e mercoledì sono risultati negativi, ma dovrà sottoporsi ad altri tamponi", scrive sul sito Tpi". Ildel portavoce del premier sarebbe asintomatico. L'ultimo contatto trae Giuseppe Conte risalirebbe a martedì.

