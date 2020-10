Nuovo Dpcm, semi-lockdown fino al 24 novembre: Cosa di può fare (Di domenica 25 ottobre 2020) Nuovo Dpcm: bar e ristoranti chiusi alle 18, aperti la domenica. Scuole, didattica a distanza alle superiori al 75%. Stop a palestre e piscine. Ecco Cosa si può fare e le attività chiuse. Dopo una lunga notte è arrivata l’approvazione del Nuovo Dpcm in vigore da domani fino al 24 novembre. Sono state fatte poche … Leggi su 2anews (Di domenica 25 ottobre 2020): bar e ristoranti chiusi alle 18, aperti la domenica. Scuole, didattica a distanza alle superiori al 75%. Stop a palestre e piscine. Eccosi puòe le attività chiuse. Dopo una lunga notte è arrivata l’approvazione delin vigore da domanial 24. Sono state fatte poche …

GiuseppeConteIT : Alle 13.30 conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi per illustrare le misure del nuovo DPCM - trash_italiano : In anteprima la bozza del nuovo #Dpcm: - MediasetTgcom24 : Conte ha firmato il nuovo Dpcm, in vigore da domani - FalzoniGisella : Nuovo Dpcm - Malesandr4 : RT @CuoreDiPanda: Con questo #Dpcm capisco che non troverò un nuovo lavoro né quest'anno e nemmeno nel 2021,la gente a malapena riesce a pa… -