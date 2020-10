Nuovo Dpcm: addio ai mille spettatori allo stadio, stop allo sport di base (Di domenica 25 ottobre 2020) Il Nuovo Dpcm firmato da Giuseppe Conte (in vigore da domani fino al 24 novembre) comprende una larga parte dedicata allo sport. Restano aperti solo i campionati professionistici, mentre si fermano quelli dilettantistici ad eccezione di quelli “riconosciuti di interesse nazionale”. Vietati tutti gli sport di contatto a livello dilettantistico, sospeso tutti i campionati regionali, chiuse le palestre e le piscine. Negato l’accesso al pubblico negli stadi e palazzetti per ogni evento sportivo. addio ai mille spettatori allo stadio. E’ confermata la possibilità di “svolgere attività sportiva o ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 25 ottobre 2020) Ilfirmato da Giuseppe Conte (in vigore da domani fino al 24 novembre) comprende una larga parte dedicata. Restano aperti solo i campionati professionistici, mentre si fermano quelli dilettantistici ad eccezione di quelli “riconosciuti di interesse nazionale”. Vietati tutti glidi contatto a livello dilettantistico, sospeso tutti i campionati regionali, chiuse le palestre e le piscine. Negato l’accesso al pubblico negli stadi e palazzetti per ogni eventoivo.ai. E’ confermata la possibilità di “svolgere attivitàiva o ...

