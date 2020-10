Non è l’Arena | questa sera da Giletti il direttore di TPI Giulio Gambino per l’inchiesta sui tamponi falsi in Campania

Leggi su tpi

(Di domenica 25 ottobre 2020) Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata del 25 ottobre Torna, 25 ottobre 2020, Non è l’Arena, la trasmissione della domenicadi La7 in onda in diretta dalle 20.30 con la conduzione di Massimo. Tra gli ospiti di staanche ildi TPI, per presentare la nostra inchiesta sulla truffa deiCovidin. La Regione guidata da Vincenzo De Luca è d’altronde una delle più colpite dalla seconda ondata del Covid. Le telecamere di Non è L’Arena racconteranno con filmati e immagini esclusive la guerriglia urbana avvenuta a Napoli contro le misure anti-Covid. Di chi ...