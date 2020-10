Napoli, altra manifestazione contro chiusure: centinaia di persone in strada (Di lunedì 26 ottobre 2020) Federico Giuliani Dai commercianti ai ristoratori: centinaia di persone hanno sfilato a Napoli per protestare contro le misure del Dpcm. Attimi di tensione con le forze dell'ordine Nuove proteste a Napoli contro le chiusure anticipate previste dal Dpcm annunciato da Giuseppe Conte e il coprifuoco voluto dalla Regione Campania. centinaia di persone sono scese in piazza anche stasera nel corso della manifestazione dal titolo "Due metri di dissenso, prima sostegno e poi lockdown" in corso nell'area pedonale di piazza Vanvitelli e via Scarlatti, nel quartiere Vomero. Le proteste di Napoli La suddetta manifestazione è stata lanciata da alcuni commercianti della zona, ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 26 ottobre 2020) Federico Giuliani Dai commercianti ai ristoratori:dihanno sfilato aper protestarele misure del Dpcm. Attimi di tensione con le forze dell'ordine Nuove proteste aleanticipate previste dal Dpcm annunciato da Giuseppe Conte e il coprifuoco voluto dalla Regione Campania.disono scese in piazza anche stasera nel corso delladal titolo "Due metri di dissenso, prima sostegno e poi lockdown" in corso nell'area pedonale di piazza Vanvitelli e via Scarlatti, nel quartiere Vomero. Le proteste diLa suddettaè stata lanciata da alcuni commercianti della zona, ...

ZZiliani : #Pirlo preoccupato: gli manca Ronaldo e un’altra ASL tipo Napoli. #JuveVerona #JuventusVerona - UEFAcom_it : Insigne e Petagna ribaltano il Benevento: altra vittoria per il Napoli in Serie A ???? #UEL | @sscnapoli - LaStampa : Coronavirus, a Napoli un’altra manifestazione contro le chiusure - Nunambro1 : @s1ntesi @ZZiliani Altra integrazione ???? il Napoli chiede di ripetere la partita che non ha voluto giocare,vuole de… - StefaniaVaselli : RT @ilgiornale: Dai commercianti ai ristoratori: centinaia di persone hanno sfilato a Napoli per protestare contro le misure del Dpcm. Atti… -