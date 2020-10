Juve-Barcellona, Coutinho ko nel Clasico: niente Champions (Di domenica 25 ottobre 2020) Barcellona - Ronald Koeman dovrà rinunciare anche a Philippe Coutinho per la sfida contro la Juve . Durante il Clasico di ieri contro il Real Madrid, vinto 3-1 dai blancos e terminato nelle polemiche ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 25 ottobre 2020)- Ronald Koeman dovrà rinunciare anche a Philippeper la sfida contro la. Durante ildi ieri contro il Real Madrid, vinto 3-1 dai blancos e terminato nelle polemiche ...

