Inzaghi: «Abbiamo giocato contro una squadra fuori categoria. Orgoglioso dei miei» (Di domenica 25 ottobre 2020) Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro il Napoli. Le sue parole Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro il Napoli. Queste le sue parole. MATCH – «Sono molto contento dei miei ragazzi, hanno fatto qualcosa di fantastico. Non Abbiamo mai mollato e Abbiamo finito nella loro area, vedere che esultano per aver vinto a Benevento mi rendono d’orgoglio. Un pareggio ci poteva stare». BIG – «contro squadre così non c’è niente da fare, serve un miracolo e lo stavamo facendo. Abbiamo giocato contro una squadra che l’anno ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 ottobre 2020) Filippo, tecnico del Benevento, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfittail Napoli. Le sue parole Filippo, tecnico del Benevento, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfittail Napoli. Queste le sue parole. MATCH – «Sono molto contento deiragazzi, hanno fatto qualcosa di fantastico. Nonmai mollato efinito nella loro area, vedere che esultano per aver vinto a Benevento mi rendono d’orgoglio. Un pareggio ci poteva stare». BIG – «squadre così non c’è niente da fare, serve un miracolo e lo stavamo facendo.unache l’anno ...

fabriziobocca1 : Pippo Inzaghi: “Abbiamo messo alle corde un Napoli da scudetto, che ha vinto anche con un gol di Insigne da campion… - laziofans : CONFERENZA – Inzaghi: “Devo gestire le gare attraverso le rotazioni, i nuovi mi stanno aiutando molto”: Il tecnico… - Fracal971 : RT @mefisto94_: Inzaghi che dopo 10 minuti del secondo tempo leva una punta per mettere un difensore ho i flashback di guerra di un vecchio… - milan_corner : RT @mefisto94_: Inzaghi che dopo 10 minuti del secondo tempo leva una punta per mettere un difensore ho i flashback di guerra di un vecchio… - mefisto94_ : Inzaghi che dopo 10 minuti del secondo tempo leva una punta per mettere un difensore ho i flashback di guerra di un… -