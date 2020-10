Il decreto prevede forte restrizioni, ma il Premier ha promesso aiuto alle persone più colpite (Di domenica 25 ottobre 2020) Giuseppe Conte annuncia nuovo Dpcm: "Dobbiamo gestire la pandemia senza essere sopraffatti" Covid, Giuseppe Conte annuncia nuovo Dpcm su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 25 ottobre 2020) Giuseppe Conte annuncia nuovo Dpcm: "Dobbiamo gestire la pandemia senza essere sopraffatti" Covid, Giuseppe Conte annuncia nuovo Dpcm su Notizie.it.

Agenzia_Ansa : #Dpcm, salta il divieto per i concorsi pubblici e privati: è quanto prevede il decreto con le nuove misure anti… - ciaosonoiole : RT @perchetendenza: 'DPCM': Perché secondo indiscrezioni la bozza del nuovo decreto prevede la chiusura alle 18 per ristoranti, bar, gelate… - eduardorosalez : RT @Agenzia_Ansa: #Dpcm, salta il divieto per i concorsi pubblici e privati: è quanto prevede il decreto con le nuove misure anti #Covid ch… - infoitsalute : Spostamenti, scuole, teatri e palestre Ecco cosa prevede il nuovo decreto - DriverMattia198 : RT @Agenzia_Ansa: #Dpcm, salta il divieto per i concorsi pubblici e privati: è quanto prevede il decreto con le nuove misure anti #Covid ch… -