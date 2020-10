I fratelli Insigne in gol, il Napoli vince 2-1 a Benevento (Di domenica 25 ottobre 2020) Benevento (ITALPRESS) – Vittoria di carattere del Napoli che in rimonta espugna il ‘Vigoritò, 1-2 il finale di gara, e si aggiudica la sfida campana con il Benevento, grazie alle reti messe a segno da Insigne e Petagna nella ripresa. Quindi è Lorenzo a vincere il derby tra fratelli, anche se era stato Roberto, cresciuto nel club azzurro e particolarmente commosso dopo il primo gol in A, a portare avanti i suoi e se stesso nella sfida in famiglia, poi pareggiata dal fratello maggiore. Tanto da recriminare per il Benevento di Inzaghi che, in vantaggio appunto con Roberto Insigne, non ha poi saputo salvarsi dal ritorno di fiamma dei partenopei, bravi a restare sempre in gara. Partono forte gli uomini di Gattuso che, dopo una fase ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 25 ottobre 2020)(ITALPRESS) – Vittoria di carattere delche in rimonta espugna il ‘Vigoritò, 1-2 il finale di gara, e si aggiudica la sfida campana con il, grazie alle reti messe a segno dae Petagna nella ripresa. Quindi è Lorenzo are il derby tra, anche se era stato Roberto, cresciuto nel club azzurro e particolarmente commosso dopo il primo gol in A, a portare avanti i suoi e se stesso nella sfida in famiglia, poi pareggiata dal fratello maggiore. Tanto da recriminare per ildi Inzaghi che, in vantaggio appunto con Roberto, non ha poi saputo salvarsi dal ritorno di fiamma dei partenopei, bravi a restare sempre in gara. Partono forte gli uomini di Gattuso che, dopo una fase ...

matmosciatti11 : RT @gippu1: Attenzione, NON è la prima volta nella storia della serie A che segnano due fratelli avversari nella stessa partita! Era capita… - mister_fantasy : RT @FaiSempBurdell: Care testate giornalistiche ho il titolo per voi Gol di Roberto Insigne Gol di Lorenzo Insigne Gol di Petagna titolo:… - CorriereCitta : I fratelli Insigne in gol, il Napoli vince 2-1 a Benevento - GhostJR__ : RT @FaiSempBurdell: Care testate giornalistiche ho il titolo per voi Gol di Roberto Insigne Gol di Lorenzo Insigne Gol di Petagna titolo:… - alessio_morra : Dopo Roberto ha segnato anche Lorenzo #Insigne. Per la 1a volta dopo 70 anni due fratelli segnano nella stessa part… -