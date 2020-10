Cronometro Giro d’Italia 2020: orari di partenza, startlist, programma Cernusco sul Naviglio-Milano (Di domenica 25 ottobre 2020) Si concluderà oggi, domenica 25 ottobre, l’edizione 2020 del Giro d’Italia, con la ventunesima tappa, la terza Cronometro individuale: saranno 15.7 i km contro il tempo da Cernusco sul Naviglio a Milano. La partenza del primo corridore è prevista alle 13.40, mentre l’arrivo dell’ultimo ciclista è fissato attorno alle 16.30. Intanto è stato reso noto l’ordine di partenza della prova odierna: il primo a partire sarà il britannico Jonathan Dibben, l’ultimo l’australiano Jai Hindley. Sarà possibile seguire la Cronometro in diretta tv dalle 13.40 su Rai 2 ed Eurosport 2, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Rai Play ed Eurosport Player. ... Leggi su oasport (Di domenica 25 ottobre 2020) Si concluderà oggi, domenica 25 ottobre, l’edizionedeld’Italia, con la ventunesima tappa, la terzaindividuale: saranno 15.7 i km contro il tempo dasul. Ladel primo corridore è prevista alle 13.40, mentre l’arrivo dell’ultimo ciclista è fissato attorno alle 16.30. Intanto è stato reso noto l’ordine didella prova odierna: il primo a partire sarà il britannico Jonathan Dibben, l’ultimo l’australiano Jai Hindley. Sarà possibile seguire lain diretta tv dalle 13.40 su Rai 2 ed Eurosport 2, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Rai Play ed Eurosport Player. ...

giroditalia : Last mountain stage of #Giro d’Italia 2020 before the ITT of Milano. The fight for the Maglia Rosa is open! L'ulti… - giroditalia : Filippo Ganna wins the second ITT of the 2020 #Giro d'Italia! @GannaFilippo vince anche la seconda cronometro indi… - giroditalia : Buonasera Giro! La cronometro di oggi, la vittoria di @GannaFilippo e i movimenti in classifica analizzati da… - infoitsport : LIVE Giro d’Italia 2020, Cernusco sul Naviglio-Milano in DIRETTA: la cronometro decisiva per la maglia rosa - notiziefresche : DIRETTA Ultima Tappa 21 Oggi: Cronometro Cernusco sul Naviglio arrivo Milano Streaming Gratis su Rai TV | GIRO d’It… -