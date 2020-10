Covid: Fauci, primi vaccini potrebbero arrivare a dicembre (Di domenica 25 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 25 OTT - "Credo che sapremo se un vaccino e' sicuro ed efficace entro la fine di novembre o i primi di dicembre", ha affermato l'immunologo Anthony Fauci, il volto più noto e autorevole ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 25 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 25 OTT - "Credo che sapremo se un vaccino e' sicuro ed efficace entro la fine di novembre o idi", ha affermato l'immunologo Anthony, il volto più noto e autorevole ...

