Che tempo che fa: ospiti Vincenzo De Luca, Lucia Azzolina e Mara Venier, stasera su Rai3 (Di domenica 25 ottobre 2020) Che tempo che fa torna stasera su Rai3 dalle 20:00 con la quinta puntata della nuova stagione e tra i tanti ospiti ci saranno anche Vincenzo De Luca, Lucia Azzolina e Mara Venier. Che tempo Che Fa torna stasera su Rai3, dalle 20:00, con il quinto appuntamento di stagione e in compagnia di tanti ospiti. E, oltre a loro, a dar man forte a Fabio Fazio ci saranno anche i suoi insostituibili compagni di viaggio Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e Roberto Saviano. Presenze importanti quelle di stasera nel salotto di Rai3, soprattutto alla ... Leggi su movieplayer (Di domenica 25 ottobre 2020) Cheche fa tornasudalle 20:00 con la quinta puntata della nuova stagione e tra i tantici saranno ancheDe. CheChe Fa tornasu, dalle 20:00, con il quinto appuntamento di stagione e in compagnia di tanti. E, oltre a loro, a dar man forte a Fabio Fazio ci saranno anche i suoi insostituibili compagni di viaggiona Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e Roberto Saviano. Presenze importanti quelle dinel salotto di, soprattutto alla ...

rubio_chef : Non siamo sotto l’attacco di un virus ma delle nostre paure. Abbiamo rinunciato da tempo a incazzarci delegando tut… - virginiaraggi : Non si ferma il programma #StradeNuove. A Piazza Mazzini il manto stradale e la segnaletica necessitavano da molto… - monicabertini : Tranquilli,la #magliarosa la custodisco io!?? @giroditalia Non era mai successo nella storia della corsa rosa che d… - Sfn1974 : ma quelli che hanno prodotto il nuovo #dpcm sono gli stessi che hanno attaccato #bertolaso perchè si era mosso per tempo ?? ????? - amannaggia : @suzukimaruti Un po' fuori argomento? Quella é una questione culturale, non di ispezioni. É la destra che approccia… -