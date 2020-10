Mario Balotelli nella bufera dopo la battuta a Dayane Mello al GF Vip

(Di sabato 24 ottobre 2020)è entratocasa del “GF Vip” per fare una bella sorpresa al fratello Enock, ma purtroppo il calciatore ha fatto unaalla sua ex fidanzatache ha infuriare sia il web e a fine puntata Alfonso Signorini pretende le scuse. Trae il fratello Enock c’è un legame davvero fortissimo, ma con molta facilitàdimentica completamente le telecamere. Tra una parolaccia e unai due fratelli parlano dell’affetto che provano l’uno per l’altro, arriva quelladavvero brutta fatta a, con cui ha avuto una storia in passato. Al termine ...

trash_italiano : Le parole di Mario Balotelli che stanno facendo discutere. #GFVIP - trash_italiano : #GFVIP, Mario Balotelli e la frase a Dayane Mello che fa infuriare tutti: Alfonso Signorini costretto ad intervenire - AngelaVillani9 : RT @trash_italiano: Le parole di Mario Balotelli che stanno facendo discutere. #GFVIP - LadyNews_ : #GFVIP 5, #MarioBalotelli e la battutaccia su #DayaneMello: #SelvaggiaLucarelli attacca #AlfonsoSignorini - LFuoriposto : RT @Ilovetrashh: Zelletta: 'Ieri ha potuto fare quelle cose solo perchè è Mario Balotelli, se fosse stato qualcun'altro non avrebbe mai pot… -

GF VIP 5 al centro delle polemiche per la battutaccia davvero volgare e fuori luogo di Mario Balotelli sulla sua ex fidanzata Dayane Mello, senza che nessuno né il conduttore tv Alfonso Signorini né ...Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda venerdì 23 ottobre 2020, protagonista assoluto è stato Mario Balotelli. Il calciatore, entrato in casa per fare una sorpresa a suo ...