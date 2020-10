Lockdown Campania dopo le proteste, cambio di rotta o conferma in arrivo? (Di sabato 24 ottobre 2020) La decisione di chiudere tutto in un Lockdown della Campania è stata sostanzialmente ufficializzata da parte del Presidente della Regione, Vincenzo De Luca, nella giornata di ieri. Una notizia che non ha mancato di scatenare una vera e propria sommossa popolare, concretizzatasi in serata. Migliaia le persone che si sono riversate per strada a Napoli, con vie della città che brulicavano di un fermento sostanzialmente non consentito dalle ultime norme emanate. Il coprifuoco, fissato dalle 23 alle 5 del mattino, è stato di fatto violato dalla moltitudine di persone scese in strada in forma di protesta. Lo spauracchio di un nuovo Lockdown in Campania non ha lasciato impassibile la popolazione, che ha scelto questa volta la protesta. E numerose sono state le segnalazioni di aggressioni ai danni di ... Leggi su optimagazine (Di sabato 24 ottobre 2020) La decisione di chiudere tutto in undellaè stata sostanzialmente ufficializzata da parte del Presidente della Regione, Vincenzo De Luca, nella giornata di ieri. Una notizia che non ha mancato di scatenare una vera e propria sommossa popolare, concretizzatasi in serata. Migliaia le persone che si sono riversate per strada a Napoli, con vie della città che brulicavano di un fermento sostanzialmente non consentito dalle ultime norme emanate. Il coprifuoco, fissato dalle 23 alle 5 del mattino, è stato di fatto violato dalla moltitudine di persone scese in strada in forma di protesta. Lo spauracchio di un nuovoinnon ha lasciato impassibile la popolazione, che ha scelto questa volta la protesta. E numerose sono state le segnalazioni di aggressioni ai danni di ...

trash_italiano : “Sentitevi solo essere umani, non ci sono più distinzioni, né politiche, né religiose, né economiche né ideologiche… - VincenzoDeLuca : ??COVID-19, È INDISPENSABILE DECIDERE SUBITO IL #LOCKDOWN Leggi la mia dichiarazione ?? - stebellentani : Senza polemica: in Campania in 700mila prendono il reddito di cittadinanza, 30mila la pensione di cittadinanza, olt… - Hawana91 : RT @RadioSavana: Napoli contro il lockdown: 'Libertà, libertà, libertà!' Proteste in corso anche a Salerno, Nocera e altre città della Camp… - MassimilianoN : RT @carlosibilia: Come governo stiamo concentrando le forze per aiutare gli italiani onesti. Esercenti, baristi, imprenditori, operai, non… -