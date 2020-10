LIVE Giro d’Italia 2020, Alba-Sestriere in DIRETTA: ora la seconda salita, Ineos al comando (Di sabato 24 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA VUELTA 15.01 Ganna potrebbe risparmiarsi in vista della cronometro di domani, ma non lo farà. E’ una persona troppo leale e corretta: darà tutto per il capitano Geoghegan Hart. E’ un campione del mondo anche di umiltà. 14.59 Ballerini mantiene 1’23” sul primo gruppetto degli inseguitori e 4’03” sul gruppo maglia rosa, ora tirato da Ganna. Puccio si è staccato. 14.58 Sicuramente coraggiosa l’azione di Ballerini. Un corridore completo e molto veloce, a cui manca poco per diventare anche vincente. Per le classiche di un giorno sarà un nome su cui puntare per i prossimi 6-7 anni. 14.55 E dire che oggi avremmo dovuto assistere ad un tappone con Izoard, ... Leggi su oasport (Di sabato 24 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELLA TAPPA DI OGGI DELLA VUELTA 15.01 Ganna potrebbe risparmiarsi in vista della cronometro di domani, ma non lo farà. E’ una persona troppo leale e corretta: darà tutto per il capitano Geoghegan Hart. E’ un campione del mondo anche di umiltà. 14.59 Ballerini mantiene 1’23” sul primo gruppetto degli inseguitori e 4’03” sul gruppo maglia rosa, ora tirato da Ganna. Puccio si è staccato. 14.58 Sicuramente coraggiosa l’azione di Ballerini. Un corridore completo e molto veloce, a cui manca poco per diventare anche vincente. Per le classiche di un giorno sarà un nome su cui puntare per i prossimi 6-7 anni. 14.55 E dire che oggi avremmo dovuto assistere ad un tappone con Izoard, ...

