La rabbia è tra noi (Di sabato 24 ottobre 2020) Le sorti di bar e ristoranti appese a Dpcm e ordinanze regionali. Palestre, piscine e parrucchieri che brancolano nel buio in attesa di conoscere il proprio destino. Cinema e teatri che sperano di scongiurare il rischio chiusura. E perfino la Serie A (per ammissione dello stesso Ministro Spadafora) che non sa se potrà arrivare fino in fondo.Nell'Italia del virus che ritorna tutto è un gigantesco punto interrogativo.Una profonda sensazione di disorientamento attraversa il Paese da nord a sud e finisce per impossessarsi degli animi dei cittadini. Nel termometro delle emozioni misurate da SWG è l'incertezza a farla da padrone. Il sentimento di precarietà tocca il suo massimo dall'inizio della pandemia (60%), un livello più alto persino rispetto a quello registrato nei mesi del lockdown nazionale.Crescono inoltre vulnerabilità ...

