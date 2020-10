Koeman non ci sta: «Perché il VAR viene utilizzato solo contro di noi?» (Di sabato 24 ottobre 2020) Koeman polemico dopo la sconfitta del Barcellona contro il Real Madrid: «Perché il VAR viene utilizzato solo contro di noi?» Il Barcellona perde contro il Real Madrid, ecco le dichiarazioni di Ronald Koeman, tecnico dei catalani: SCONFITTA – «A livello di gioco possiamo essere soddisfatti, abbiamo fatto una buona gara. Nella ripresa abbiamo cercato maggiore freschezza nell’uno contro uno con Dembelé e Trincao e mettendo Griezmann accanto a Messi. Alla fine abbiamo rischiato perché stavamo perdendo: non mi interessa perdere due a uno o tre a uno, eravamo sotto». VAR – «Rigore? Per me non c’è. E ho chiesto ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 ottobre 2020)polemico dopo la sconfitta del Barcellonail Real Madrid: «Perché il VARdi?» Il Barcellona perdeil Real Madrid, ecco le dichiarazioni di Ronald, tecnico dei catalani: SCONFITTA – «A livello di gioco possiamo essere soddisfatti, abbiamo fatto una buona gara. Nella ripresa abbiamo cercato maggiore freschezza nell’unouno con Dembelé e Trincao e mettendo Griezmann accanto a Messi. Alla fine abbiamo rischiato perché stavamo perdendo: non mi interessa perdere due a uno o tre a uno, eravamo sotto». VAR – «Rigore? Per me non c’è. E ho chiesto ...

LuigiLouX : Non capisco la tattica di Koeman, un barcellona che pur avendo fior fior di giocatori si ostina a fare un gioco noi… - lolloviola10 : @FCBarcelona_es Ma come si fa a giocare senza centravanti? E mettilo prima Griezmann che Pedri non ha toccato palla… - EL10juve : #Pjanic: 'Koeman non ha fiducia in me, e questo non è bello... ah no, quello era Sarri' #BarcelonaRealMadrid - Arandarko : Considerazioni #Koeman, che non ha voluto #Suarez, che vuol fare a meno di #Griezmann, è davvero l'uomo adatto per… - GiaDS : @triglione72 @FCBarcelona @realmadrid @SerieA @juventusfc La tecnica è eccelsa anche con i giovani in campo. La tat… -