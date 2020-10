Italia Sì: uno sciopero Rai fa saltare all’ultimo minuto la puntata (Di sabato 24 ottobre 2020) Marco Liorni Stop dell’ultimo minuto per Italia Sì, il talk show del sabato pomeriggio di Rai1. Ad annunciarlo via Twitter, con comprensibile dispiacere, è Marco Liorni, ideatore e conduttore della trasmissione. Oggi #ItaliaSi purtroppo non andrà in onda. Siamo molto dispiaciuti, la puntata era pronta, ma siamo stati avvisati poco prima della diretta che non saremmo andati per cause che sarà l’azienda a comunicare. A sabato prossimo. — marco liorni (@marcoliorni) October 24, 2020 Dietro alla repentina sospensione della puntata non ci sarebbe, come sospettato da alcuni utenti sui social, nessun caso di contagio Covid all’interno del gruppo di lavoro del programma, ma uno sciopero indetto dai tecnici della Rai. Nulla dunque a che ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 24 ottobre 2020) Marco Liorni Stop dell’ultimoperSì, il talk show del sabato pomeriggio di Rai1. Ad annunciarlo via Twitter, con comprensibile dispiacere, è Marco Liorni, ideatore e conduttore della trasmissione. Oggi #Si purtroppo non andrà in onda. Siamo molto dispiaciuti, laera pronta, ma siamo stati avvisati poco prima della diretta che non saremmo andati per cause che sarà l’azienda a comunicare. A sabato prossimo. — marco liorni (@marcoliorni) October 24, 2020 Dietro alla repentina sospensione dellanon ci sarebbe, come sospettato da alcuni utenti sui social, nessun caso di contagio Covid all’interno del gruppo di lavoro del programma, ma unoindetto dai tecnici della Rai. Nulla dunque a che ...

