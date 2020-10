Il sociologo De Masi: 'I fatti di Napoli sono un sintomo del malessere nei confronti di De Luca' (Di sabato 24 ottobre 2020) C'è la rabbia, ci sono i fascisti. Ma questa volta per molti risono i modi spicci di De Luca che hanno contribuito ad esasperare gli animi. "Quanto accaduto ieri a Napoli è sicuramente il sintomo di ... Leggi su globalist (Di sabato 24 ottobre 2020) C'è la rabbia, cii fascisti. Ma questa volta per molti rii modi spicci di Deche hanno contribuito ad esasperare gli animi. "Quanto accaduto ieri aè sicuramente ildi ...

Efisio31251859 : RT @LaVeritaWeb: Per il sociologo i grillini incarnano le istanze della sinistra, ma a giorni alterni. Nel 2019 li definiva privi di un mod… - globalistIT : - Ernesto29296958 : RT @LaVeritaWeb: Per il sociologo i grillini incarnano le istanze della sinistra, ma a giorni alterni. Nel 2019 li definiva privi di un mod… - missypippi : RT @LaVeritaWeb: Per il sociologo i grillini incarnano le istanze della sinistra, ma a giorni alterni. Nel 2019 li definiva privi di un mod… - Ettore572 : RT @LaVeritaWeb: Per il sociologo i grillini incarnano le istanze della sinistra, ma a giorni alterni. Nel 2019 li definiva privi di un mod… -