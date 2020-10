Il ministro spagnolo in Senato: “Vado a letto con chi mi pare” (Di sabato 24 ottobre 2020) Testa a testa per un caso di letto tra il ministro Montero e la senatrice Pedrosa, nel parlamento spagnolo del vice premier Iglesias Il ministro spagnolo in Senato: “Vado a letto con chi mi pare” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 24 ottobre 2020) Testa a testa per un caso ditra ilMontero e la senatrice Pedrosa, nel parlamentodel vice premier Iglesias Ilin: “Vado acon chi mi pare” su Notizie.it.

MartiniM76 : Il #Papa riceve il primo ministro spagnolo #sanchez Manca qualcosa... - maraschino36 : @GayGuyIt Se vabbè ?? Comunque anche il primo ministro spagnolo, cioè... una botta... ?????? - siwel44it : RT @colvieux: Mamma mia la #Spagna “ I funzionari del governo spagnolo non riescono a concordare le misure di coprifuoco poiché il ministro… - andreafrugiuele : RT @colvieux: Mamma mia la #Spagna “ I funzionari del governo spagnolo non riescono a concordare le misure di coprifuoco poiché il ministro… - Keynesblog : RT @colvieux: Mamma mia la #Spagna “ I funzionari del governo spagnolo non riescono a concordare le misure di coprifuoco poiché il ministro… -

Ultime Notizie dalla rete : ministro spagnolo Il Papa riceve il premier spagnolo Pedro Sanchez askanews Covid, diretta mondo: Spagna verso nuovo stato di allarme, a Bruxelles coprifuoco anticipato alle 22: vietato il "dolcetto o scherzetto"

Covid, diretta dal mondo. Il nuovo giorno di battaglia contro il coronavirus si apre con l'allarmante record della Germania in cui il virus ha provocato 10.003 decessi. Gli ultimi ...

Covid, la Spagna vicina a un nuovo stato di allarme

La Spagna si avvia verso un nuovo stato di allarme. L'esecutivo di Pedro Sanchez, secondo i principali quotidiani iberici, ha intenzione di dichiararlo in un Consiglio dei ministri straordinario che ...

Covid, diretta dal mondo. Il nuovo giorno di battaglia contro il coronavirus si apre con l'allarmante record della Germania in cui il virus ha provocato 10.003 decessi. Gli ultimi ...La Spagna si avvia verso un nuovo stato di allarme. L'esecutivo di Pedro Sanchez, secondo i principali quotidiani iberici, ha intenzione di dichiararlo in un Consiglio dei ministri straordinario che ...