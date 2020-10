Grande Fratello Vip 5, Alba Parietti: “Mio figlio Francesco non meritava la nomination da Tommazo Zorzi” (Di sabato 24 ottobre 2020) Alba Parietti, oggi pomeriggio, sul proprio account Instagram, ha cercato di delineare un ritratto del figlio Francesco Oppini, ieri sera, finito in nomination con Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta, Elisabetta Gregoraci, Guenda Goria e Pierpaolo Pretelli durante la dodicesima puntata del ‘Grande Fratello Vip’. Il telecronista sportivo è stato accusato di essere poco trasparente con Tommaso Zorzi e di aver messo in atto una vera e propria strategia per arrivare alla finale. La mamma, sui social, ha difeso, a spada tratta, il figlio: https://www.instagram.com/p/CGui7j8K-zP/ “Conosco le dinamiche della delazione e di chi ha una certa esperienza nel mettere zizzania , la tecnica del “ dividi et impera”. E’ lo ... Leggi su gossipblog (Di sabato 24 ottobre 2020), oggi pomeriggio, sul proprio account Instagram, ha cercato di delineare un ritratto delOppini, ieri sera, finito incon Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta, Elisabetta Gregoraci, Guenda Goria e Pierpaolo Pretelli durante la dodicesima puntata del ‘Vip’. Il telecronista sportivo è stato accusato di essere poco trasparente con Tommaso Zorzi e di aver messo in atto una vera e propria strategia per arrivare alla finale. La mamma, sui social, ha difeso, a spada tratta, il: https://www.instagram.com/p/CGui7j8K-zP/ “Conosco le dinamiche della delazione e di chi ha una certa esperienza nel mettere zizzania , la tecnica del “ dividi et impera”. E’ lo ...

Gazzetta_it : #Balotelli (ultima partita giocata in marzo) di nuovo sotto i riflettori per una battuta volgare e sessista al #GFV… - GassmanGassmann : Ascolti tv 19 ottobre 2020: Gassmann sempre meglio del Grande Fratello Vip ?????? - _Bettuz_ : #gfvip Caro Grande Fratello, sappiate che stasera le uniche frasi che NON voglio sentire sono: -'È finito il vino'… - ontherisingmoon : RT @brightmoons94: TOMMASO ZORZI SEI TU IL GRANDE FRATELLO CAZZO #GFVIP - thepinkcobra : RT @brightmoons94: TOMMASO ZORZI SEI TU IL GRANDE FRATELLO CAZZO #GFVIP -