Genoa-Inter, ci pensa sempre Lukaku: l'asse con Barella è letale (Di sabato 24 ottobre 2020) Vincere per tornare ai tre punti dopo tre partite, per confermare di essere più simili a quelli visti a sprazzi contro il Borussia Moenchengladbach che a quelli sconfitti contro il Milan. Missione compiuta solo in parte per l'Inter di Antonio Conte che vince per 2-0 contro il Genoa senza riuscire ancora a convincere pienamente. Lo fa dal punto di vista della difesa. Perché se è vero che l'Inter non realizzava almeno 11 gol nelle prime quattro partite stagionali di Serie A dal 2013/14, dall'altra i nerazzurri non incassavano otto gol a questo punto del campionato dalla stagione 2011/12. Lo fa contro il Genoa confermando un trend esclusivamente a tinte nerazzurre negli ultimi anni. L'Inter ha vinto le ultime quattro sfide di campionato contro il ...

