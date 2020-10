Gears 5, The Coalition pubblicherà un nuovo DLC storia dopo il lancio di Xbox Series X (Di sabato 24 ottobre 2020) La storia di Gears 5 non è ancora terminata: nella giornata di oggi, gli sviluppatori di The Coalition hanno annunciato l'arrivo di un nuovo DLC storia per il noto third person shooter.Gli sviluppatori non hanno reso nota la data d'uscita precisa, ma è stato confermato che l'espansione arriverà in seguito al lancio di Xbox Series X che, ricordiamolo, è previsto in contemporanea mondiale per il 10 novembre prossimo.Anche se il DLC non approderà al day-one, i giocatori di Gears 5 avranno svariati motivi per essere felici quel giorno: grazie ad un update "next-gen", i possessori di Xbox Series X potranno giocare all'ultimo capitolo della fortunata IP Microsoft con ... Leggi su eurogamer (Di sabato 24 ottobre 2020) Ladi5 non è ancora terminata: nella giornata di oggi, gli sviluppatori di Thehanno annunciato l'arrivo di unDLCper il noto third person shooter.Gli sviluppatori non hanno reso nota la data d'uscita precisa, ma è stato confermato che l'espansione arriverà in seguito aldiX che, ricordiamolo, è previsto in contemporanea mondiale per il 10 novembre prossimo.Anche se il DLC non approderà al day-one, i giocatori di5 avranno svariati motivi per essere felici quel giorno: grazie ad un update "next-gen", i possessori diX potranno giocare all'ultimo capitolo della fortunata IP Microsoft con ...

