DIRETTA Giro d’Italia 2020 | la tappa di oggi LIVE | cinque minuti di vantaggio per i fuggitivi a 60 chilometri dal traguardo

Leggi su oasport

(Di sabato 24 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELLADIDELLA VUELTA 14.22 Inizia a tirare la Ineos. 14.20 Ildeitorna a salire: 5’20” per loro. 14.17 Ricordiamo i nomi dei: Andrea Vendrame (Ag2r La Mondiale), Filippo Fiorelli (Bardiani-CSF-Faizanè), Kamil Malecki (CCC), Pieter Serry (Deceuninck-QuickStep), Tanel Kangert (EF), Einer Augusto Rubio (Movistar), Amanuel Ghebreigzabhier, Matteo Sobrero (NTT), Julien Bernard (Trek-Segafredo), Davide Ballerini, Mikkel Honoré (Deceuninck-QuickStep), Geoffrey Bouchard (Ag2r La Mondiale), Jan Tratnik (Bahrain-Merida), Elia Viviani (Cofidis), Arnaud Démare, Simon Guglielmi (Groupama-FDJ), Davide ...