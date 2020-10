Da Conte nuovo giro di vite | chiuse palestre e teatri Saracinesca giù in anticipo per bar e ristoranti

(Di sabato 24 ottobre 2020) Ancora undinella logica del lockdown con il dosatore. Secondo indiscrezioni filtrate a margine dell’incontro tra il premiere le forze della sua maggioranza, pare cosa certa la chiusura di, cinema egiù in(alle 18) anche per bar e. È fatta salva la possibilità di fare asporto fino alla mezzanotte, seppur con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Dalla nuova stretta dovrebbero invece salvarsi, almeno per ora, i negozi. NelDpcm ancora undiAl ...

In attesa del nuovo Dpcm, che proverà probabilmente allineare tutti i provvedimenti entrati in vigore localmente per frenare la diffusione dei contagi da coronavirus, le Regioni si sono mosse in ordin ...Il nuovo Dpcm prevede coprifuoco, palestre e centri commerciali chiusi. Oggi, dopo un nuovo confronto con le Regioni, Conte potrebbe riunire i capi delegazione per condividere le nuove restrizioni. Si ...