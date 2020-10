"Cos'hanno fatto in questi mesi?". Salvini a valanga su Conte: quello che non possono più nascondere dopo Napoli (Di sabato 24 ottobre 2020) "Milioni di cittadini esasperati dal governo". Poi non lamentiamoci, è il ragionamento di Matteo Salvini, se succede quello che è accaduto venerdì notte a Napoli, con migliaia di persone scese in piazza per protestare contro l'ipotesi di nuovo lockdown affacciata dal governatore della Campania Vincenzo De Luca. La protesta è poi degenerata in violenza cieca, secondo una "azione premeditata", sospetta il Viminale. "La violenza deve essere condannata, sempre, comunque e dovunque - taglia corto il leader della Lega -. Attaccando poliziotti e giornalisti non si risolve nessun problema, si commette un reato. Punto". Ma c'è anche un problema politico, che va da De Luca e sale fino a Palazzo Chigi: "È evidente che la confusione, i ritardi, l'impreparazione e l'incapacità del governo ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 ottobre 2020) "Milioni di cittadini esasperati dal governo". Poi non lamentiamoci, è il ragionamento di Matteo, se succedeche è accaduto venerdì notte a, con migliaia di persone scese in piazza per protestare contro l'ipotesi di nuovo lockdown affacciata dal governatore della Campania Vincenzo De Luca. La protesta è poi degenerata in violenza cieca, secondo una "azione premeditata", sospetta il Viminale. "La violenza deve essere condannata, sempre, comunque e dovunque - taglia corto il leader della Lega -. Attaccando poliziotti e giornalisti non si risolve nessun problema, si commette un reato. Punto". Ma c'è anche un problema politico, che va da De Luca e sale fino a Palazzo Chigi: "È evidente che la confusione, i ritardi, l'impreparazione e l'incapacità del governo ...

Nella notte tra venerdì e sabato, centinaia di persone hanno marciato fino a raggiungere il palazzo della Regione. E, superato lo sbarramento delle forze dell'ordine, hanno lanciato petardi e fumogeni ...

