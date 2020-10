Bertolaso a Tgcom24 | ' Le istituzioni si sono cullate sugli allori | situazione più grave di marzo'

(Di sabato 24 ottobre 2020) 'Molti cittadini sipreparati alla seconda ondata , leinvece siadagiate'. A Tgcom 24 Guidosi dice preoccupato per le prossime settimane: '&E; stato ...

lisasali3 : Ma gli infermieri e i medici quando arrivano? - ParisiSonia : Riapre l'ospedale in Fiera a Milano, Bertolaso: 'Oggi arriveranno i primi pazienti, ma così andiamo a sbattere' - Ipertesa : #ClaudiaFusani:'Chiedo scusa a Guido #Bertolaso.Dovremmo farlo tutti' Mica dobbiamo condurre la rassegna stampa al #Tgcom24, noi. - filipponico1962 : @GuidoCrosetto Competenza vs INCOMPETENZA Governo a casa, punto. - FrancoRomanini1 : A quale titolo, competenza e costo a carico dei contribuenti è coinvolto questo discusso e discutibile individuo? -

"Molti cittadini si sono preparati alla seconda ondata, le istituzioni invece si sono adagiate sugli allori". A Tgcom 24 Guido Bertolaso si dice preoccupato per le prossime settimane: "È stato compiut ...Riapre l'ospedale in Fiera a Milano. Guido Bertolaso, consulente per l'emergenza coronavirus della Regione Lombardia spiega a "Mattino Cinque" cosa accadrà nei prossimi giorni: "Purtroppo la programma ...