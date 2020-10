Zidane: “So di essere in bilico ma non mi preoccupo. Anche l’anno scorso lo ero e poi…” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Vigilia del clasico che si giocherà domani alle 16.00 al Camp Nou. In casa Real Madrid, ha parlato il tecnico Zinedine Zidane, molto in discussione dopo l’inizio disastroso e che cerca conferme dalla sfida con i rivali del Barcellona. Queste le parole di Zidane: “Barcellona e Borussia Mönchengladbach decisive per il mio futuro? Sicuramente è così. Mi sento in discussione ed è giusto che sia così. So di essere in bilico, ma non sono preoccupato: non è la prima volta che si dice questo di me. Non è cambiato nulla, un anno fa era la stessa cosa, poi vincemmo la Liga. Non devo far altro che lavorare, a questo punto, dando il 100%, come del resto ho sempre fatto. Le critiche, quando fai male, sono normali”. “E’ un momento difficile ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 23 ottobre 2020) Vigilia del clasico che si giocherà domani alle 16.00 al Camp Nou. In casa Real Madrid, ha parlato il tecnico Zinedine, molto in discussione dopo l’inizio disastroso e che cerca conferme dalla sfida con i rivali del Barcellona. Queste le parole di: “Barcellona e Borussia Mönchengladbach decisive per il mio futuro? Sicuramente è così. Mi sento in discussione ed è giusto che sia così. So diin, ma non sono preoccupato: non è la prima volta che si dice questo di me. Non è cambiato nulla, un anno fa era la stessa cosa, poi vincemmo la Liga. Non devo far altro che lavorare, a questo punto, dando il 100%, come del resto ho sempre fatto. Le critiche, quando fai male, sono normali”. “E’ un momento difficile ...

susydigennaro : RT @napolimagazine: REAL MADRID - Zidane: 'So di essere in bilico, ma non mi preoccupo' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: REAL MADRID - Zidane: 'So di essere in bilico, ma non mi preoccupo' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: REAL MADRID - Zidane: 'So di essere in bilico, ma non mi preoccupo' - napolimagazine : REAL MADRID - Zidane: 'So di essere in bilico, ma non mi preoccupo' - apetrazzuolo : REAL MADRID - Zidane: 'So di essere in bilico, ma non mi preoccupo' -