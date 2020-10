Video Highlights Celtic – Milan 1-3: Sintesi e Gol (Di venerdì 23 ottobre 2020)  Esordio nei gironi di Europa League bagnato con un altro successo. Il Milan rifila un 3-1 al Celtic e può continuare a sorridere perché il periodo è estremamente positivo. Sono 21 i risultati utili consecutivi, addirittura il Milan segna almeno due gol da 10 partite di fila, perché lì in avanti con Ibrahimovic e gli inserimenti dei centrocampisti i meccanismi funzionano benissimo: «Il segreto è semplice, tutti stiamo lavorando verso un’unica direzione», ha spiegato a Sky Sport il tecnico Stefano Pioli. «Società, parte tecnica e giocatori spingono tutti dalla stessa parte, il segreto sta nello stare bene insieme e nell’essere disponibile al sacrificio. Grazie alla proprietà che ha confermato il nostro modo di lavorare, di acquistare giocatori ... Leggi su aciclico (Di venerdì 23 ottobre 2020)  Esordio nei gironi di Europa League bagnato con un altro successo. Ilrifila un 3-1 ale può continuare a sorridere perché il periodo è estremamente positivo. Sono 21 i risultati utili consecutivi, addirittura ilsegna almeno due gol da 10 partite di fila, perché lì in avanti con Ibrahimovic e gli inserimenti dei centrocampisti i meccanismi funzionano benissimo: «Il segreto è semplice, tutti stiamo lavorando verso un’unica direzione», ha spiegato a Sky Sport il tecnico Stefano Pioli. «Società, parte tecnica e giocatori spingono tutti dalla stessa parte, il segreto sta nello stare bene insieme e nell’essere disponibile al sacrificio. Grazie alla proprietà che ha confermato il nostro modo di lavorare, di acquistare giocatori ...

giroditalia : ??The Maglia Rosa battle is on! Don’t miss the Highlights of Stage 15 #Giro d’Italia 2020! ??Si accende la battaglia… - ASRomaFemminile : ?? @AnnaSerturini ?????? Gli highlights della vittoria di San Marino sono su Roma TV+ ?? - giroditalia : ???200 km of breakaway and the Maglia Rosa that keeps the pace. Watch now the Highlights of Stage 16 #Giro 2020! ???… - StadioSport : Video Gol Highlights Napoli-AZ Alkmaar 0-1: sintesi 22-10-2020: Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Napoli-AZ… - StadioSport : Video Gol Highlights Young Boys – Roma 1-2 e Sintesi 22-10-2020: Video Gol e Highlights di Young Boys Roma 1-2: la… -

Ultime Notizie dalla rete : Video Highlights Celtic-Milan 1-3: video, gol e highlights della partita di Europa League Sky Tg24 Video Highlights Celtic – Milan 1-3: Sintesi e Gol

Esordio nei gironi di Europa League bagnato con un altro successo. Il Milan rifila un 3-1 al Celtic e può continuare a sorridere perché il periodo è estremamente positivo. Sono 21 i risultati utili ...

Video Highlights Young Boys – Roma 1 -2: Sintesi e gol

? La Roma vince in rimonta anche in Europa League e per Fonseca è il terzo successo consecutivo, dopo quelli in campionato contro Udinese e Benevento. Alla squadra giallorossa è bastato inserire i big ...

Esordio nei gironi di Europa League bagnato con un altro successo. Il Milan rifila un 3-1 al Celtic e può continuare a sorridere perché il periodo è estremamente positivo. Sono 21 i risultati utili ...? La Roma vince in rimonta anche in Europa League e per Fonseca è il terzo successo consecutivo, dopo quelli in campionato contro Udinese e Benevento. Alla squadra giallorossa è bastato inserire i big ...