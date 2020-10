Serie C, l’allarme di Ghirelli: “Senza aiuti rischiamo il collasso. Il Palermo e la bolla…” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Parola a Francesco Ghirelli.Il numero uno della Lega Pro, intervenuto in conferenza stampa in occasione della presentazione della partnership tra l'Olbia e il Mater Olbia Hospital, è tornato a parlare dei dieci casi di positività al Coronavirus emersi in casa Palermo nella giornata di mercoledì e della cosiddetta bolla stile NBA. Da circa tre settimane i giocatori di ventidue squadre della NBA, il principale campionato di basket nordamericano, vivono confinati nel resort di Disney World, in Florida, seguendo rigidissimi protocolli anti-Covid."Se prendiamo il caso di Palermo-Turris, il club rosanero, dopo le riscontrate positività e il suggerimento dell’autorità sanitaria locale, ha utilizzato questo sistema. E io vorrei avere, per adottarla, le risorse finanziarie che ha il basket americano ... Leggi su mediagol (Di venerdì 23 ottobre 2020) Parola a Francesco.Il numero uno della Lega Pro, intervenuto in conferenza stampa in occasione della presentazione della partnership tra l'Olbia e il Mater Olbia Hospital, è tornato a parlare dei dieci casi di positività al Coronavirus emersi in casanella giornata di mercoledì e della cosiddetta bolla stile NBA. Da circa tre settimane i giocatori di ventidue squadre della NBA, il principale campionato di basket nordamericano, vivono confinati nel resort di Disney World, in Florida, seguendo rigidissimi protocolli anti-Covid."Se prendiamo il caso di-Turris, il club rosanero, dopo le riscontrate positività e il suggerimento dell’autorità sanitaria locale, ha utilizzato questo sistema. E io vorrei avere, per adottarla, le risorse finanziarie che ha il basket americano ...

WiAnselmo : #SerieC, l'allarme di Ghirelli: 'Senza aiuti rischiamo il collasso. Il #Palermo e la bolla...' - Mediagol : #SerieC, l'allarme di Ghirelli: 'Senza aiuti rischiamo il collasso. Il #Palermo e la bolla...' - FrancoisOuairy : RT @TuttoMercatoWeb: L'allarme di Ricciardi: 'Rennes-Krasnodar possibile bomba biologica come Atalanta-Valencia' - JeSuisUnRennais : RT @TuttoMercatoWeb: L'allarme di Ricciardi: 'Rennes-Krasnodar possibile bomba biologica come Atalanta-Valencia' - luca_serpericci : RT @TuttoMercatoWeb: L'allarme di Ricciardi: 'Rennes-Krasnodar possibile bomba biologica come Atalanta-Valencia' -

Ultime Notizie dalla rete : Serie l’allarme Auto, «Renault potrebbe scomparire». L’allarme del ministro francese Le Maire Il Sole 24 ORE