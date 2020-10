Schianto sulla statale | mamma Silvia muore sul colpo | in condizioni disperate il figlio di 5 anni

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Immagini terribili che hanno spezzato in gola il fiato dei soccorritori. È successo a Caluso, in Piemonte, dove un tragico incidente ha stroncato la vita di unadi 31Rivera. Un’altra vita giovane spezzata, a rendere più duro il bilancio: ledeldi 5gravissimo e ricoverato in ospedale. I medici stanno tentando di salvargli la vita e limitare il debito con la fortuna di questa famiglia. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Caluso, padre, madre e bambino sarebbero stati sbalzati fuori dall’auto che ha terminato la corsa ribaltandosi dopo aver preso un cordolo della rotatoria in costruzione nei pressi di frazione Carolina. Lungo quel tratto di26 la carreggiata è chiusa da ...