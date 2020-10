Reperti di epoca romana in casa | nei guai un 55enne irpino

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Prosegue l’azione dei Carabinieri del Gruppo Forestale di Avellino, impiegati in servizi di prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio e la persona. In particolare, i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Lacedonia (Av) hanno deferito alla Procura della Repubblica di Avellino una personaoriginaria dell’AltaIrpinia, per possesso di beni culturali appartenenti al patrimonio dello Stato. Infatti, in seguito a perquisizione locale e domiciliare, venivano rinvenuti all’interno dell’abitazione del predetto soggetto anfore, piatti e suppellettili presumibilmente risalenti all’. I beni rinvenuti potrebbero avere un notevole valore per il rilevante interesse storico ed archeologico. I militari hanno proceduto ...