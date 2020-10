Raoul Bova è dimagrito, irriconoscibile sul red carpet (Di venerdì 23 ottobre 2020) Raoul Bova sul red carpet – Photo editor: perizona.itIl famoso attore italiano, Raoul Bova, ha scioccato i suoi fan presentandosi alla Festa del cinema di Roma 2020 dimagrito di 20 chili. Seriamente preoccupati per la sua salute, i fan sono stati calmati da un’intervista rilasciata proprio dal 49enne a Tv Sorrisi e Canzoni dove l’attore spiega i motivi di questo calo drastico. In primis, Raoul, conferma di essere molto preso dalla sua nuova fiction di Canale5 Buongiorno mamma. L’attore romano, però, racconta anche come gli ultimi anni siano stati difficili per lui. Dopo la morte del padre, avvenuta pochi più di due anni fa, e la perdita della madre venuta a mancare lo scorso novembre, Raoul Bova ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 23 ottobre 2020)sul red– Photo editor: perizona.itIl famoso attore italiano,, ha scioccato i suoi fan presentandosi alla Festa del cinema di Roma 2020di 20 chili. Seriamente preoccupati per la sua salute, i fan sono stati calmati da un’intervista rilasciata proprio dal 49enne a Tv Sorrisi e Canzoni dove l’attore spiega i motivi di questo calo drastico. In primis,, conferma di essere molto preso dalla sua nuova fiction di Canale5 Buongiorno mamma. L’attore romano, però, racconta anche come gli ultimi anni siano stati difficili per lui. Dopo la morte del padre, avvenuta pochi più di due anni fa, e la perdita della madre venuta a mancare lo scorso novembre,...

WeCinema : #RomaFF15 Sul red carpet di oggi, la golden hour è per @GabrieleMuccino, Raoul Bova e @RocioMMorales! Stasera in an… - fictionmediaset : Domani pomeriggio a #Verissimo, tra gli ospiti di #SilviaToffanin, ??#RaoulBova e #RocioMunozMorales?? insieme per un… - john__pemberton : dal film di Muccino sulla Calabria ho capito che Raoul Bova si è fatto un brutto lifting - MichelaMgl : @dar10_g Che poi, vabbè, avrei dovuto capirlo quando ho letto 'Raoul Bova' - clikservernet : “Calabria terra mia”, lo spot di Gabriele Muccino con Raoul Bova scatena le polemiche: “Volgare, pieno di stereotip… -