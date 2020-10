Questi render completano il trio | ecco Samsung Galaxy S21+

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Questo dovrebbe essere il design di: display flat e qualche altro piccolo cambiamento per il prossimo flagship. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

tindarobatta : Samsung è tra i nomi più chiacchierati in questi giorni. I suoi nuovi smartphone top di gamma, in genere previsti p… -

Ultime Notizie dalla rete : Questi render

ClubAlfa.it

I sensori LiDAR moderni permettono di rendere più fattibili le auto a guida autonoma grazie alle prestazioni raggiunte.E' una soluzione di mobilità urbana autonoma su corsie dedicate, per tutti e in modalità open source. Si chiama Urban Collectif e verrà svelato in anteprima mondiale mercoledì 4 novembre 2020. A voler ...