Marta Flavi commenta la relazione tra Maria De Filippi e Maurizio Costanzo (Di venerdì 23 ottobre 2020) Marta Flavi, Maurizio Costanzo e Maria De Filippi. Sono passati molti anni dalla fine della relazione con la Flavi e dall’inizio di quella con la conduttrice Mediaset. Maria De Filippi ne ha parlato di nuovo nei giorni scorsi nel salotto di Mara Venier a Domenica In. Ora la Flavi torna sull’argomento con una dichiarazione secca in cui chiarisce di non portare più rancore, ma che anzi, alla fine, si può dire persino grata alla De Filippi. Marta Flavi sul tradimento e il ruolo della De Filippi Intervistata dal settimanale Nuovo, Marta Flavi ha risposto a una ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 23 ottobre 2020)De. Sono passati molti anni dalla fine dellacon lae dall’inizio di quella con la conduttrice Mediaset.Dene ha parlato di nuovo nei giorni scorsi nel salotto di Mara Venier a Domenica In. Ora latorna sull’argomento con una dichiarazione secca in cui chiarisce di non portare più rancore, ma che anzi, alla fine, si può dire persino grata alla Desul tradimento e il ruolo della DeIntervistata dal settimanale Nuovo,ha risposto a una ...

DonnaGlamour : L’ex di Costanzo: “Maurizio mi tradì con Maria De Filippi” - clikservernet : Marta Flavi, la rivelazione sull’ex Maurizio Costanzo: “Il tradimento con Maria De Filippi? Ora la ringrazio per av… - Noovyis : (Marta Flavi, la rivelazione sull’ex Maurizio Costanzo: “Il tradimento con Maria De Filippi? Ora la ringrazio per a… - zazoomblog : Marta Flavi si confessa: “Ringrazio per avermelo portato via” - #Marta #Flavi #confessa: #“Ringrazio - DavideRTramonta : MA A #MATTINO5 HANNO PARLATO DI MARIA/Maurizio e Marta Flavi Volo ?? -