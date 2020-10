LIVE Sinner-Simon 6-3 0-6, ATP Colonia II 2020 in DIRETTA: secondo set del francese vicino a quello dei suoi tempi migliori (Di venerdì 23 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Rovescio in rete di Sinner nello scambio da fondo. Sta rientrando ora in campo Sinner che si era allontanato per qualche minuto. Serve Simon. 0-6 Set Simon, esce il rovescio di Sinner in lunghezza e dunque si va al terzo, dopo che si è vista una versione del francese decisamente vicina a quella dei tempi migliori. 30-40 Set point Simon, servizio e rovescio di Sinner. 15-40 Due set point Simon, esce il dritto in recupero di Sinner. 15-30 Sbaglia con il dritto Sinner, ma ancora una volta Simon è sempre pronto ad arrivare su tutte le palle. 15-15 Risposta larga ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Rovescio in rete dinello scambio da fondo. Sta rientrando ora in campoche si era allontanato per qualche minuto. Serve. 0-6 Set, esce il rovescio diin lunghezza e dunque si va al terzo, dopo che si è vista una versione deldecisamente vicina a quella dei. 30-40 Set point, servizio e rovescio di. 15-40 Due set point, esce il dritto in recupero di. 15-30 Sbaglia con il dritto, ma ancora una voltaè sempre pronto ad arrivare su tutte le palle. 15-15 Risposta larga ...

