LIVE – Empoli-Pisa 3-1 | Serie B 2020 2021 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Alle 21:00 di venerdì 23 ottobre toccherà adscendere in campo in occasione della quinta giornata del campionato di. C’è grande attesa per il fischio d’inizio del match con le due squadre a caccia di un risultato utile per migliorare la rispettiva classifica. Al Castellani l’scende in campo ancora imbattuta e forte di dieci punti collezionati in quattro giornate con tanto di vittoria nello scontro diretto contro la Spal. AGGIORNA LALE FORMAZIONI UFFICIALI3-1 (11′ Masucci, 38′ Moreo, 75′, 82′ La Mantia) 84′ –che era alle corde già da diversi minuti, adesso i nerazzurri ...