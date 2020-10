Libia, l’Onu: “Accordo per una tregua permanente in tutte le aree” (Di venerdì 23 ottobre 2020) ROMA – Un accordo per “un cessate il fuoco permanente in tutte le aree della Libia“ e’ stato firmato a Ginevra dalle parti in conflitto nel Paese: lo ha annunciato oggi l’inviata speciale dell’Onu Stephanie Wiliam, parlando di “un risultato storico”. La diplomatica ha dato la comunicazione nella citta’ svizzera, nel corso di un punto stampa trasmesso in diretta streaming. Leggi su dire (Di venerdì 23 ottobre 2020) ROMA – Un accordo per “un cessate il fuoco permanente in tutte le aree della Libia“ e’ stato firmato a Ginevra dalle parti in conflitto nel Paese: lo ha annunciato oggi l’inviata speciale dell’Onu Stephanie Wiliam, parlando di “un risultato storico”. La diplomatica ha dato la comunicazione nella citta’ svizzera, nel corso di un punto stampa trasmesso in diretta streaming.

babbuezzu : una buona notizia! L'ONU ha annunciato che le parti in guerra della Libia (GNA e LNA) hanno firmato un accordo per… - Fusillide : RT @repubblica: Serraj a Roma, un viaggio di addio mentre l'Onu tratta per il nuovo governo in Libia - fseviareggio : RT @repubblica: Serraj a Roma, un viaggio di addio mentre l'Onu tratta per il nuovo governo in Libia [aggiornamento delle 09:33] https://t.… - repubblica : Serraj a Roma, un viaggio di addio mentre l'Onu tratta per il nuovo governo in Libia [aggiornamento delle 09:33] - Profilo3Marco : RT @repubblica: Serraj a Roma, un viaggio di addio mentre l'Onu tratta per il nuovo governo in Libia -

