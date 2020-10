La sfida di Laura Pausini in Io Sì Seen | verso gli Oscar con un singolo in 5 lingue audio e testo

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Una grande, quella diin Io Sì (), che segna il suo ritorno musicale con un progetto ambizioso e per il cinema. Il brano, che sarà presentato all’Academy per la candidatura agli, è infatti la colonna sonora del nuovo film di Edoardo Ponti con Sophia Loren, La Vita Davanti A Sè. Il brano è disponibile in tutte le piattaforme digitali e di streaming dal 23 ottobre. Il, scritto in lingua originale da Diane Warren, è pubblicato in 5ma sarà la versione italiana a fare da colonna sonora al film di Netflix che potrebbe concorrere al Premio. The Life Ahead segna anche il ritorno sulle scene di Sophia Loren, che recita sotto la direzione di suo ...