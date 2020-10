Il Coronavirus «creato in laboratorio»? Un’inchiesta della Cnn demolisce definitivamente lo Yan Report (Di venerdì 23 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (23 ottobre)Dopo il primo paper sulla sedicente origine artificiale del nuovo Coronavirus, dimostratosi del tutto infondato, Li Yan si era impegnata a produrne un secondo, poi apparso nel giro di un mese sullo stesso sito di Zenodo (non proprio una rivista scientifica peer review), dove si sostiene che SARS-CoV2 sia un’arma biologica. I retroscena ideologici erano già intuibili, visti i mal celati collegamenti delle aziende che hanno contribuito al presunto studio, con l’ex spin doctor di Donald Trump, Steve Bannon, noto per sostenere campagne anti-cinesi e svariate fake news di stampo sovranista. Infine, la CNN sembra aver unito i fili, trovando tracce più solide riguardo ai legami ideologici e propagandistici del fenomeno mediatico noto ormai come «Yan ... Leggi su open.online (Di venerdì 23 ottobre 2020)in Italia e nel Mondo: ultime notizie (23 ottobre)Dopo il primo paper sulla sedicente origine artificiale del nuovo, dimostratosi del tutto infondato, Li Yan si era impegnata a produrne un secondo, poi apparso nel giro di un mese sullo stesso sito di Zenodo (non proprio una rivista scientifica peer review), dove si sostiene che SARS-CoV2 sia un’arma biologica. I retroscena ideologici erano già intuibili, visti i mal celati collegamenti delle aziende che hanno contribuito al presunto studio, con l’ex spin doctor di Donald Trump, Steve Bannon, noto per sostenere campagne anti-cinesi e svariate fake news di stampo sovranista. Infine, la CNN sembra aver unito i fili, trovando tracce più solide riguardo ai legami ideologici e propagandistici del fenomeno mediatico noto ormai come «Yan ...

