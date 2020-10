Grande Fratello Vip, Adua Del Vesco è incinta? (Di venerdì 23 ottobre 2020) Agli utenti di Twitter non è sfuggita la richiesta che Adua Del Vesco ha fatto agli autori del Grande Fratello Vip: fare un test di gravidanza Potrebbe esserci una cicogna in volo nei cieli di Cinecittà: nella Casa del Grande Fratello Vip, infatti, Adua Del Vesco ha chiesto agli autori del reality di Canale 5 di poter fare un test di gravidanza, “preoccupata” a causa di un ritardo. L’interprete siciliana (che nella scorsa puntata ha deciso di tornare al suo nome di battesimo, Rosalinda) potrebbe essere dunque in dolce attesa (ma naturalmente avrebbe concepito il nascituro prima di varcare la porta rossa): questa eventualità ha acceso l’entusiasmo dell’influencer Tommaso Zorzi che, lasciandosi andare a ... Leggi su zon (Di venerdì 23 ottobre 2020) Agli utenti di Twitter non è sfuggita la richiesta cheDelha fatto agli autori delVip: fare un test di gravidanza Potrebbe esserci una cicogna in volo nei cieli di Cinecittà: nella Casa delVip, infatti,Delha chiesto agli autori del reality di Canale 5 di poter fare un test di gravidanza, “preoccupata” a causa di un ritardo. L’interprete siciliana (che nella scorsa puntata ha deciso di tornare al suo nome di battesimo, Rosalinda) potrebbe essere dunque in dolce attesa (ma naturalmente avrebbe concepito il nascituro prima di varcare la porta rossa): questa eventualità ha acceso l’entusiasmo dell’influencer Tommaso Zorzi che, lasciandosi andare a ...

