Grande Fratello Vip 5: l’aereo per Tommaso Zorzi dal misterioso Simone (video) (Di venerdì 23 ottobre 2020) Una serie di aerei, questa mattina, venerdì 23 ottobre 2020, ha sorvolato i cieli della casa del ‘Grande Fratello Vip’. Dopo quello alla coppia Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello, anche Tommaso Zorzi ha ricevuto un messaggio dall’alto da parte di un fan molto speciale, che si firma Simone: “Un essere speciale e unico” View this post on Instagram Nuovo aereo per @TommasoZorzi dal misterioso Simone 😏 #gfvip #GrandeFratellovip #reality #TommasoZorzi #instaday #instalike #instalife #goodvibes #currentmood #fan #sniepo #sniepo2 0 #followme A post shared by Sniepo ... Leggi su gossipblog (Di venerdì 23 ottobre 2020) Una serie di aerei, questa mattina, venerdì 23 ottobre 2020, ha sorvolato i cieli della casa del ‘Vip’. Dopo quello alla coppia Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello, ancheha ricevuto un messaggio dall’alto da parte di un fan molto speciale, che si firma: “Un essere speciale e unico” View this post on Instagram Nuovo aereo per @dal😏 #gfvip #vip #reality ##instaday #instalike #instalife #goodvibes #currentmood #fan #sniepo #sniepo2 0 #followme A post shared by Sniepo ...

GassmanGassmann : Ascolti tv 19 ottobre 2020: Gassmann sempre meglio del Grande Fratello Vip ?????? - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - firestorm___ : RT @axxocean: SE AVESSI LA POSSIBILITÀ MANDEREI UN AEREO CON SCRITTO “ TOMMASO ZORZI SEI TU IL GRANDE FRATELLO “ FIRMANDOMI CON IL MIO NOME… - giuberti_ : RT @xattorneyx: Se stasera MisMontecarlo non va direttamente in nomination io spengo la TV e chiudo il mio rapporto con questo grande frate… - marty_hptw : RT @peularis: 'Se ne va Matilde e i gruppi si sciolgono, forse perché la stronza era Matilde' TOMMASO ZORZI SEI TU IL GRANDE FRATELLO SEI… -