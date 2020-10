"Già sovraccarichi". I rianimatori non bastano, tra 15 giorni collassa tutto (Di venerdì 23 ottobre 2020) I rianimatori non basteranno, sono Già sovraccarichi di turni. A lanciare l'allarme è l'Associazione Anestesisti rianimatori Ospedalieri Italiani che teme un raddoppio dei ricoveri in Terapia intensiva entro 15 giorni. "Se la curva dei contagi manterrà l'attuale andamento e nell'attesa di vedere gli effetti delle misure dell'ultimo Dpcm: quello sarà il punto di rottura ed il momento in cui entreremo in crisi perché la dotazione organica disponibile di anestesisti-rianimatori non sarà sufficiente a fare fronte all'emergenza". Leggi su iltempo (Di venerdì 23 ottobre 2020) Inon basteranno, sonodi turni. A lanciare l'allarme è l'Associazione AnestesistiOspedalieri Italiani che teme un raddoppio dei ricoveri in Terapia intensiva entro 15. "Se la curva dei contagi manterrà l'attuale andamento e nell'attesa di vedere gli effetti delle misure dell'ultimo Dpcm: quello sarà il punto di rottura ed il momento in cui entreremo in crisi perché la dotazione organica disponibile di anestesisti-non sarà sufficiente a fare fronte all'emergenza".

Ultime Notizie dalla rete : Già sovraccarichi Gi Group rinnova con la Pallacanestro Cantù sino al 2022 Sportando Covid: Renzi,gestione non funziona,ne chiederemo conto

ROMA, 23 OTT - "Grande confusione sotto il cielo nella gestione del Covid" e soprattutto "c'è qualcosa che non va nella gestione dell'emergenza. Penso che i problemi della seconda ondata derivino ...

Pianoforte: due interessanti artiste della nuova generazione

Domani per gli Amici della Musica la pianista Jin Ju in concerto al Saloncino della Pergola. Domenica la promessa Vera Cecino all'Auditorium Ottone Rosai per A.Gi.Mus ...

